Российский боец UFC Петр Ян рассказал, что готов провести бой против чемпиона легчайшего веса Генри Сехудо.

По словам Яна, Сехудо удивил его в бою с Мораесом своей стойкостью и волевым моментом, так как пропустив большое количество сильных ударов по ногам, он довел бой до победы.

«На сто процентов приму бой с ним, и я уверен, что функционально готов гораздо лучше, чем тот же Мораес, который за два раунда устал. Я обязательно буду готовиться к этому бою, и мы покажем жесткий и интересный бой», – сказал Ян, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, 8 июня в Чикаго состоялся турнир UFC 238. В легчайшем весе российский боец Петр Ян уверенно победил американца Джимми Риверу. Уроженец Дудинки получил от судей единогласные решения в свою пользу — 29:28, 29:28, 30:27. Таким образом, 26-летний боец одержал 13-ю победу в смешанных единоборствах. Пока в его списке лишь одно поражение.