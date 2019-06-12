Аргентинский нападающий итальянской «Ромы» Эсекиэль Понсе может стать футболистом московского «Спартака».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, в ближайшее время сделка может быть завершена, а цена трансфера составит около семи-восьми миллионов евро.

22-летний футболист принадлежит «Роме», которая купила Понсе у «Ньюэллс Олд Бойс» в 2016 году.

В прошлом сезоне футболист выступал за АЕК на правах аренды и с 16 голами стал вторым бомбардиром греческого чемпионата.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» в ближайшее время может пополниться российским голкипером бразильского происхождения Маринато Гильерме.

По информации СМИ, у Гильерме возникли сложности при переподписании контракта с «Локомотивом«, поскольку клуб не хочет соглашаться на требования спортсмена — зарплату 3 млн евро в год плюс такую же единоразовую выплату в качестве подписного бонуса. Текущее соглашение голкипера истечет в декабре 2019 года.