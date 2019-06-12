Вратарь петербургского «Зенита» Андрей Лунев прокомментировал инцидент со своим участием в аэропорту Внуково.

По словам Лунева, он, наверное, отреагировал немного резко на сотрудника, потому что у него рейс закрывался, надо было оплатить багаж, а сотрудник просто тянул время. Лунев отметил, что он резко отреагировал, сказал, что надоело. Вратарь сказал, что его задача была уехать и все, мы никого не трогали, никому не мешали.

«Мы с другом специально брали билет на ближайший рейс и рассчитывали вылететь в Санкт-Петербург как можно быстрее. Однако работники Внуково нас задерживали. Слово за слово, он тянул, тянул, и потом я просто на эмоциях…» — сказал Лунев, слова которого приводит «Рен ТВ».

Ранее стало известно, что голкипер сборной России и «Зенита» Андрей Лунев задержан в московском аэропорту Внуково в пьяном состоянии.

Об этом сообщил телеграм-канал Baza. По информации источника, футболист устроил скандал перед посадкой на борт до Петербурга, будучи нетрезвым. Отмечается, что игроку сначала сделали предупреждение, а затем отказались пускать на борт самолёта. Также сообщается, что Лунев стал оскорблять сотрудников авиакомпании, которые вызвали полицию, после чего Лунева доставили в отдел для оформления протокола.

Кроме того, петербургский «Зенит» сделал официальное заявление по поводу инцидентав аэропорту Внуково с участием Андрея Лунева.