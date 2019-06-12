Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, какие санкции ожидают Андрея Лунева за инцидент в аэропорту.

«Будем ли его штрафовать? Планирую провести беседу с Андреем, надо сначала разобраться», — сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что голкипер сборной России и «Зенита» Андрей Лунев задержан в московском аэропорту Внуково в пьяном состоянии.

Об этом сообщил телеграм-канал Baza. По информации источника, футболист устроил скандал перед посадкой на борт до Петербурга, будучи нетрезвым. Отмечается, что игроку сначала сделали предупреждение, а затем отказались пускать на борт самолёта. Также сообщается, что Лунев стал оскорблять сотрудников авиакомпании, которые вызвали полицию, после чего Лунева доставили в отдел для оформления протокола.

Кроме того, петербургский «Зенит» сделал официальное заявление по поводу инцидента в аэропорту Внуково с участием Андрея Лунева.