Защитник «Лиона» Ферлан Менди официально стал футболистом мадридского «Реала».

Об этом сообщает официальный сайт французского клуба. Отмечается, что сумма трансфера составила 48 миллионов евро, а сумма может вырасти максимум ещё на пять миллионов за счёт бонусов.

«Клуб благодарит футболиста за его выступления в составе команды, которые позволили ему с момента перехода в 2017 году и дебюта в Лиге 1, сыграть свой первый матч в составе сборной Франции. «Лион» желает игроку дальнейших успехов как в играх за «Реал», так и за сборную Франции», — говорится в заявлении «Лиона» на сайте.

Ранее стало известно, что Лука Йович стал футболистом мадридского «Реала». Об этом сообщает официальный сайт «Королевского клуба». Контракт между игроком и мадридцами подписан на шесть сезонов – до лета 2025 года.

Также бельгийский полузащитник Эдер Азар официально стал игроком мадридского «Реала».