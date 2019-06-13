Известный комментатор и журналист Алексей Андронов в своем Twitter заявил, что в составе ЦСКА недавно выступал представитель ЛГБТ-сообщества.

Андронов сказал, что Евгений Гинер к этому относится спокойно, потому что это «не в его кабинете происходит».

«Представитель ЛГБТ за ЦСКА играл недавно, и довольно успешно», — заявил комментатор.

Ранее глава ВЭБ Игорь Шувалов рассказал о будущем московского ЦСКА. Госкорпорация спонсирует клуб Евгения Гинера. По словам Шувалова, с Евгением Гинером ведется работа, как сделать из ЦСКА суперклуб. Шувалов также отметил, что у компании нет опасений, что ЦСКА не сможет погасить кредит, взятый на строительство стадиона.

Напомним, что ЦСКА в минувшем сезоне РПЛ занял четвертое место. В будущем сезоне армейский клуб выступит на групповом этапе Лиги Европы.