Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри считает, что Энтони Джошуа не сможет вернуться в ринг после поединка с Энди Руисом.

По словам Фьюри, Джошуа будет трудно вернуться. Он отметил, что такое уже бывало с другими бойцами. Британец не думает, что он сможет вернуться после боя с Руисом.

«Джошуа мог победить меня? При каких обстоятельствах? Физически Джошуа мог перехитрить всех. Он сломал каждый кардиомонитор, измотал все беговые дорожки в спортзале. Все это совершенно неважно», — сказал Фьюри, слова которого приводит Reuters.

Он также добавил, что двое лучших бойцов за последние 20 лет, Кличко и Джошуа, были уничтожены двумя толстяками.

Напомним, мексиканский боксер Энди Руис-младший одержал победу над представителем Великобритании Энтони Джошуа. Бой за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версии четырех федераций прошел в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Поражение от Руиса стало первым для Джошуа в карьере боксера, до этого поединка британец одержал 22 победы.