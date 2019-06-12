Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.
Лунев задержан в аэропорту, он был пьян и оскорблял сотрудников
Голкипер сборной России и «Зенита» Андрей Лунев задержан в московском аэропорту Внуково в пьяном состоянии. Футболист устроил скандал перед посадкой на борт до Петербурга, будучи нетрезвым. Отмечается, что игроку сначала сделали предупреждение, а затем отказались пускать на борт самолёта. Также сообщается, что Лунев стал оскорблять сотрудников авиакомпании, которые вызвали полицию, после чего Лунева доставили в отдел для оформления протокола.
Хабиб рассказал, что его бой на UFC может пройти в России
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда состоится его бой в России.
«Конечно, я хочу подраться в России, но UFC не делает pay-per-view шоу в России, а я боец уровня pay-per-view шоу. Вполне возможно, в Москве оно состоится, поэтому вероятно, что я подерусь в России уже в следующем поединке», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.
«Зенит» сделал заявление по поводу дебоша Лунева в аэропорту
Петербургский «Зенит» сделал официальное заявление по поводу инцидента в аэропорту Внуково с участием Андрея Лунева. По словам пресс-секретаря «Зенита» Антона Макаренко, в настоящий момент конфликт в аэропорту Внуково, в который был втянут Андрей Лунев, полностью исчерпан, что могут подтвердить правоохранительные органы.
Сборная России обыграла Болгарию в Лиге Наций
В Перудже на стадионе «Пала-Эванджелисти» завершился волейбольный матч между сборными России и Болгарии в рамках розыгрыша Лиги наций среди женских команд. Игра завершилась победой россиянок со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 25:16).
Защитник «Лиона» Менди официально стал игроком «Реала»
Защитник «Лиона» Ферлан Менди официально стал футболистом мадридского «Реала». Об этом сообщает официальный сайт французского клуба. Отмечается, что сумма трансфера составила 48 миллионов евро, а сумма может вырасти максимум ещё на пять миллионов за счёт бонусов.