Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

Лунев задержан в аэропорту, он был пьян и оскорблял сотрудников

Голкипер сборной России и «Зенита» Андрей Лунев задержан в московском аэропорту Внуково в пьяном состоянии. Футболист устроил скандал перед посадкой на борт до Петербурга, будучи нетрезвым. Отмечается, что игроку сначала сделали предупреждение, а затем отказались пускать на борт самолёта. Также сообщается, что Лунев стал оскорблять сотрудников авиакомпании, которые вызвали полицию, после чего Лунева доставили в отдел для оформления протокола.

Хабиб рассказал, что его бой на UFC может пройти в России

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда состоится его бой в России.

«Конечно, я хочу подраться в России, но UFC не делает pay-per-view шоу в России, а я боец уровня pay-per-view шоу. Вполне возможно, в Москве оно состоится, поэтому вероятно, что я подерусь в России уже в следующем поединке», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

«Зенит» сделал заявление по поводу дебоша Лунева в аэропорту

Петербургский «Зенит» сделал официальное заявление по поводу инцидента в аэропорту Внуково с участием Андрея Лунева. По словам пресс-секретаря «Зенита» Антона Макаренко, в настоящий момент конфликт в аэропорту Внуково, в который был втянут Андрей Лунев, полностью исчерпан, что могут подтвердить правоохранительные органы.

Сборная России обыграла Болгарию в Лиге Наций

В Перудже на стадионе «Пала-Эванджелисти» завершился волейбольный матч между сборными России и Болгарии в рамках розыгрыша Лиги наций среди женских команд. Игра завершилась победой россиянок со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 25:16).