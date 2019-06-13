Мадридский «Реал» обновил личный рекорд по тратам на подписание игроков в отдельно взятое трансферное окно.

В сумме этим летом столичный клуб потратил на трансферы 303 миллиона евро.

Мадридцы приобрели Эдена Азара у «Челси», за 100 миллионов евро, Луку Йовича из «Айнтрахта» за 60 миллионов евро, Эдера Милитао из «Порту», за 50 миллионов евро, Ферлана Менди из «Лиона»,за 48 миллионов евро и Родриго из «Сантоса» за 45 миллионов евро.

Тем самым команда Флорентино Переса обновила свой рекорд десятилетней давности, когда «Реал» приобрел Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» за 94 миллиона, Кака из «Милана» за 67 миллионов, Карима Бензема из «Лиона» за 35 миллионов, Хаби Алонсо из «Ливерпуля» за 34,5 миллионов, Рауля Альбиоля из «Валенсии» за 15 миллионов, Альваро Негредо из «Альмерии» за пять миллионов, Альваро Арбелоа из «Ливерпуля» за четыре миллиона и Эстебана Гранеро из «Хетафе» за те же четыре миллиона. Тогда игроки обошлись «Реал» в 258,5 миллионов евро.