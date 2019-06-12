Генеральный директор мадридского «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин подтвердил информацию, что форвард команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне».

«Мне предельно ясно, где Гризманн собирается продолжить карьеру. Об этом известно ещё с марта: в „Барселоне“», — сказал Хиль Марина, слова которого приводит Sport.es.

В минувшем сезоне Гризманн отыграл 48 матчей за мадридский «Атлетико». В активе нападающего 21 гол и десять голевых передач. Напомним, что с 1 июля сумма отступных за 28-летнего форварда «матрасников» понизится с € 200 млн до € 120 млн.

Главным претендентом на игрока по-прежнему является «Барселона», которая могла подписать Гризманна еще год назад. Тогда француз остался в «Атлетико», но сейчас у него есть много причин, чтобы перейти в каталонский клуб.