Американские клубы НХЛ «Сент-Луис Блюз» и «Бостон Брюинс» начали седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли в сезоне-2018/19. Встреча проходит на площадке «Ти-Ди Гарден» в Бостоне.

Текущий счет в серии ничейный — 3:3. Первые два матча состоялись в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден», команды обменялись победами: сначала выиграли хозяева со счетом 4:2, затем победа досталась гостям: 3:2 в овертайме. Когда серия переехала на площадку «Сент-Луиса«, «Бостон» снова вышел вперед, а затем преимущество в серии потерял.

Пятый матч в Бостоне завершился победой гостей со счетом 2:1. Шестая игра завершилась с разгромным счетом 5:1 в пользу «Бостона».

Отметим, в составе «Сент-Луис-Блюз» выступают два российских хоккеиста: нападающие Иван Барбашев и Владимир Тарасенко.