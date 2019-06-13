Американский хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли одержал победу над «Бостон Брюинс» и завоевал трофей. Встреча прошла в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Шайбы «Сент-Луис» забрасывал в первом и третьем периодах: в стартовой двадцатиминутке отличились Райан О’Райли и Алекс Пьетранджело, а в заключительной Брейден Шенн и Зак Сенфорд. Передачу на Шенна сделал российский нападающий Владимир Тарасенко. «Бостон» ответил лишь шайбой Мэтта Грызлика на 58-й минуте встречи.

Другой российский хоккеист «Блюз» Иван Барбашев провел на льду 17 минут, но результативными действиями не отметился. Счет в серии стал 4:3, таким образом позволив «Сент-Луису» стать обладателем Кубка Стэнли впервые в истории клуба.

Также «Сент-Луис» стал первой командой, которая походу сезона шла на последнем месте в регулярном чемпионате, но смогла завоевать главный трофей сезона.