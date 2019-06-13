Вратарь петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Лунев официально принес извинения за скандал в аэропорту «Внуково», который спровоцировал, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Совместное заявление авиакомпании «Россия» и футбольного клуба «Зенит» появилось на сайте организации. И «Россия», и «Зенит» осуждают резкую реакцию вратаря на случившееся в аэропорту. «Я приношу глубокие извинения сотрудникам, которых оскорбил, и всем окружающим», — заявил Лунев, добавив, что никто не имеет право опускаться на уровень личных оскорблений в любой ситуации. Претензий к авиакомпании «Россия» Лунев не имеет. «Понимаю, что разные бывают обстоятельства, но такое поведение с моей стороны просто неприемлемо», — заключил футболист.

Напомним, вчера, 12 июня, в аэропорту Внуково Андрей Лунев устроил скандал в аэропорту Внуково, разругавшись с сотрудниками аэропорта по причине задержки рейса в Петербург.