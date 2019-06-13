Российский боец смешанного стиле, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о шансах Конора Макгрегора на реванш с ним, а также вспомнил, о чем его просил ирландец на прошлом бое.

Слова Нурмагомедова приводит портал Чемпионат.com. Сейчас бойца интересуют те соперники, которые идут на серии побед — Тони Фергюсон, Жорж Сен-Пьер, Дастин Порье. «Реванш? Человек одержал одну победу за три года, и та — в любительском боксе», — сказал Нурмагомедов, добавив, что сейчас он сфокусирован на поединке с Порье, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

«Конор «постучал», он просил не убивать его, а теперь требует реванш…», — заключил спортсмен.

Напомним, 6 октября на UFC 229 Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул в легком весе, однако из-за участия в потасовке команд после боя получил девятимесячную дисквалификацию.