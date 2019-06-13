Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик, чемпион мира по версии IBF рассказал о том, почему не хочет соглашаться на бой с россиянином Александром Поветкиным. Об этом Усик заявил в интервью на своем официальном youtube-канале Usyk17.

По словам спортсмена, промоутеры разговаривали между собой насчет встречи Усика и Поветкина, однако украинцу кажется, что это переходит уже в плоскость политики. «Я не хочу боксировать с Александром, потому что это будет политическая грязь с обеих сторон», — сказал спортсмен о возможных причинах отказа от боя.

Сейчас Александр Усик готовится к дебюту в новой весовой категории — супертяжелый вес. От титулов чемпиона мира по версии WBO, WBA и IBO ему пришлось отказаться и вернуть чемпионский пояс.