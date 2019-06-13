Гражданин Соединенных Штатов Америки Скотт Берри, родом из Миссури, выиграл 100 тысяч долларов на одной ставке благодаря победе хоккейного клуба «Сент-Луис Блюз» в Кубке Стэнли. Об этом сообщает портал USA Today.

Фанат вложил в победу команды 400 долларов. В январе 2019 года «Сент-Луис» шел на последнем месте в регулярном чемпионате НХЛ, из-за чего коэффициент на победу составлял около 250 к 1. Мужчина собирался потратить деньги на игру в казино, находясь в Лас Вегасе, однако выбрал поставить на победу «Сент-Луиса».

Берри ответил следующее: «Никогда не знаешь, это хоккей».

За некоторое время до плей-офф «Сент-Луис» начал набирать очки, попал в верхнюю часть таблицы, а затем уже в плей-офф победил в сериях «Нэшвилл Предаторс», «Даллас Старс», «Сан-Хосе Шаркс» и «Бостон Брюинс».