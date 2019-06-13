Московский городской суд сегодня, 13 июня, рассмотрит жалобы на приговор по уголовному делу о двух драках в центре Москвы, фигурантами которого являются футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Заседание суда начнется в 11:00 по московскому времени, об этом сообщает агентство РИА Новости. Александр Кокорин и Павел Мамаев будут лично присутствовать в зале суда для участия в слушании, как и другие фигуранты дела Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий.

Защита осужденных будет оспаривать законность приговора, который вынесли в Пресненском районном суде города Москвы. Напомним, Мамаева и Протасовицкого приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, братья Кокорины получили по полтора года. В срок пойдет время, проведенное фигурантами дела в СИЗО.