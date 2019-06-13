В Московском городском суде начинается заседание, на котором будут рассмотрены жалобы на приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Спортсмены являются фигурантами дела о двух драках, произошедших в центре Москвы. Инцидент произошёл 8 октября 2018 года.

Александр Кокорин и Павел Мамаев будут лично присутствовать в зале суда для участия в слушании. Также в суд прибыли и другие фигуранты дела — младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий.

Защита осужденных будет оспаривать законность приговора, который вынесли в Пресненском районном суде города Москвы. Напомним, Мамаева и Протасовицкого приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, братья Кокорины получили по полтора года. В срок пойдет время, проведенное фигурантами дела в СИЗО.