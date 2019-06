View this post on Instagram

Год назад я выкладывала это фото, поздравляя тебя с Днём рождения… А сегодня тебя нет. До сих пор это невозможно понять и принять. Денис, сынок, мальчик наш будем любить тебя, помнить тебя всегда. #денистен#память#казахстан#ученик#деньрождения