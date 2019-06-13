Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова почтила память фигуриста Дениса Тена, погибшего прошлым летом.

На своей странице в «Инстаграме» Тарасова опубликовала совместное фото с Теном, под которым выразила свои соболезнования. «До сих пор это невозможно понять и принять, — написала Тарасова под публикацией. — Денис, сынок, мальчик наш будем любить тебя, помнить тебя всегда».

Напомним, Денис Тен скончался 19 июля 2018 года, став жертвой автомобильных грабителей. Казахстанский фигурист застиг злоумышленников за кражей зеркал со своего автомобиля, после чего завязалась потасовка. Грабители нанесли Тену ножевое ранение в бедро, спортсмен скончался в больнице от потери крови.

В январе обвиняемый в убийстве Тена признал свою вину.