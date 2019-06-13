В Санкт-Петербурге продолжается футбольный мемориал Валентина Гранаткина. В полуфинальном матче сборная России встречалась со второй национальной командой и одержала победу в серии пенальти.
В ходе основного времени матча выявить победителя не удалось, игра завершилась вничью со счётом 1:1. Поэтому финалист определился лишь в послематчевых одиннадцатиметровых. В финале турнира команда Александра Кержакова сыграет со сборной Аргентины.
Фоторепортаж с игры можно посмотреть здесь.
В параллельном полуфинале Аргентина выиграла у Турции, в составе победителей отличились Томаш Леканда и Матиас Паласиос, реализовавший пенальти. Сборная Турции голов не забила.