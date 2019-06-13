В Санкт-Петербурге продолжается футбольный мемориал Валентина Гранаткина. В полуфинальном матче сборная России встречалась со второй национальной командой и одержала победу в серии пенальти.

В ходе основного времени матча выявить победителя не удалось, игра завершилась вничью со счётом 1:1. Поэтому финалист определился лишь в послематчевых одиннадцатиметровых. В финале турнира команда Александра Кержакова сыграет со сборной Аргентины.

Фоторепортаж с игры можно посмотреть здесь.

В параллельном полуфинале Аргентина выиграла у Турции, в составе победителей отличились Томаш Леканда и Матиас Паласиос, реализовавший пенальти. Сборная Турции голов не забила.