Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева приняли участие в кулинарном шоу.

Мероприятие проходило в Японии в рамках ледового шоу Fantasy on Ice. Отмечается, что программа должна выйти в эфир 15 июня.

В том же кулинарном шоу принимала участие олимпийская чемпионка Алина Загитова. В своем «Инстаграме» фигуристка показала, как украсила торт и сообщила, что на приготовление ей дали всего десять минут.

Напомним, шоу Fantasy on Ice проходит в разных городах Японии. Во время одного из показов шоу в префектуре Тибо произошло землетрясение. Как раз в это время на льду находился двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Евгения Медведева пошутила, что катаклизм был вызван её прокатом.