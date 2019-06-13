Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой поделился мнением о спортсменах нынешнего поколения.

По мнению Макинроя, сейчас молодые теннисисты приблизились к успеху и имеют шансы достойно выступить на Уимблдоне. Спортсмен выделил представителя Греции Стефаноса Циципаса, а также россиянина Карена Хачанова.

Однако, по мнению Макинроя, Хачанову следовало играть лучше. «Я думал, что к этому моменту Хачанов добьётся большего, — приводит слова спортсмена Tennis World USA. Я не знаю, что с ним случилось».

Напомним, Хачанов вылетел в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции, проиграв австрийцу Доминику Тиму. Хачанову ещё ни разу не удалось выйти в полуфинал турнира «Большого шлема».