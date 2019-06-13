Петербургский хоккейный клуб СКА поздравил российского форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко с завоеванием Кубка Стэнли.

Пресс-служба армейцев разместила поздравление в официальном клубном «Твиттере». «Поздравляем Тарасенко с победой в Кубке Стэнли! Molodchik!», — говорится в сообщении.

🏆 Поздравляем с победой в Кубке Стэнли, @tara9191! Molodchik! 🏆 pic.twitter.com/MagdgdEwco — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) June 13, 2019

Напомним, в финальной серии Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» встречался с «Бостон Брюинз». Для выявления победителя потребовалось семь матчей: команда Тарасенко победила со счётом 4-3.

В решающем матче «Сент-Луис» выиграл со счётом 4:1, заброшенными шайбами отличились Райан О’Райли, Алекс Пьетранджело, Брейден Шенн и Зак Сенфорд. Тарасенко занёс себе в актив результативную передачу.

Другой российский хоккеист «Блюз» Иван Барбашев провел на льду 17 минут, но результативными действиями не отметился.