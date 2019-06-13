В Московском городском суде проходит слушание, на котором рассматривается жалоба на приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

На заседание не явились Денис Пак, Виталий Соловчук и Сергей Гайсин. Согласно сообщению судьи, потерпевшие выразили нежелание присутствовать на слушании.

Ранее стало известно, что в суд приехали дети Павла Мамаева, однако в зал их не пустили из-за возраста. Дети не виделись с отцом с того момента, как он попал в СИЗО — то есть, с октября 2018 года.

Напомним, Кокорин и Мамаев являются фигурантами дела о двух драках в центре Москвы. Инцидент произошел 8 октября, с тех пор футболисты находятся под стражей. Также наказание отбывают младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий.