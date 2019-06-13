Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская побывали на концерте Ольги Бузовой. Компанию им составил баскетболист «Локомотива» Виталий Фридзон.

Мероприятие состоялось в Турции (Анталья), помимо Бузовой на концерте выступил известный рэпер Джиган. Супруга Овечкина поделилась публикацией у себя в «Инстаграме». Напомним, Бузова является болельщицей омского «Авангарда».

В минувшем сезоне Овечкин выступил на чемпионат мира по хоккею, где стал обладателем бронзовой награды в составе сборной России. Команда Ильи Воробьёва не смогла выйти в финал, проиграв сборной Финляндии. В матче за третье место россияне обыграли чехов.

На клубном уровне Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз», его команда вылетела из Кубка Стэнли ещё до чемпионата мира.