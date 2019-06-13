Игрок сборной Алжира по футболу Харис Белкебла был исключен из состава команды за то, что показал свой голый зад на стриме.

Футболист сделал это во время стрима голкипера команды Александра Укиджа, который играл в Fortnite. Неизвестно, понимал ли Белкебла, что происходящее транслируется в прямом эфире. Игрок, стоявший позади Укиджа, снял штаны и показал ягодицы прямо в камеру.

Тренер национальной сборной Алжира Джамель Бельмади принял решение выгнать игрока из состава команда. Стоит отметить, что инцидент произошел за десять дней до начала Кубка африканских наций.

25-летний полузащитник является игроком французского клуба «Брест», выступающего в Лиге 2. Ранее футболист защищал цвета «Тура».