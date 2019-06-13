Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева подверглась жесткой критике со стороны болельщиков за ошибку с цветами российского флага.

12 июня фигуристка поздравила соотечественников с Днём России и опубликовала картинку с флагом. Однако вместо бело-сине-красного триколора она разместила бело-красно-синий. Несмотря на то, что спортсменка быстро исправилась, болельщики успели заметить её ошибку и оставили множество негативных комментариев.

Хейтеры вспомнили о том, что Медведева живет в Канаде и обвинили фигуристку в предательстве.

Напомним, Медведева тренировалась у Этери Тутберидзе, однако после Олимпийских игра в Пхенчхане приняла решение переехать в Торонто, чтобы начать работу под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.