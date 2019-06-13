Сезон в Национальной хоккейной лиге завершен: прозвучала финальная сирена, отгремели клюшки, можно поздравлять «Сент-Луис» с победой. Полгода назад в них никто не верил, а сегодня они – лучшая команда чемпионата, заслуженно завоевавшая Кубок Стэнли. Чтобы достичь наивысшего успеха в истории клуба, «Блюз» пришлось оттолкнуться от самого дна, поэтому триумф команды выглядит еще более ошеломляющим.

Nevasport разобрался – кто же в «Сент-Луисе» стал героем такого полярного сезона и насколько важна эта победа для «блюзменов».

Ожидание длиной в полвека

«Блюзмены» шли к своему первому Кубку Стэнли дольше всех в Национальной хоккейной лиге. 52 года назад этот клуб вступил в НХЛ и все эти полвека шел к победе. Перед тем, как завоевать заветный трофей, «Сент-Луис» сыграл в лиге 4 437 матчей – поистине титаническая цифра.

В финальный раунд «Блюз» не выходили 49 лет. В 1970-м году команда из Миссури потерпела поражение от «Бостона», а спустя столько времени сумела взять реванш над обидчиками. Всего в истории клуба до сезона-2018/19 было три финала Кубка Стэнли – в 1968, 1969 и 1970 годах. Трижды подряд упустив трофей на финишной ленточке, «Блюз» забыл о шансах на Кубок на долгие годы.

А вспомнить о нем решили в один из самых трудных для команды сезонов. По состоянию на январь «Сент-Луис» шел на последнем месте в таблице регулярного чемпионата. Предрекать команде такой финал сезона было безумием, но «блюзмены» перевернули мир с ног на голову, протиснувшись в плей-офф с 12-ой позиции в общей таблице, а затем обыграв «Нэшвилл», «Даллас», «Сан-Хосе» и, наконец, «Бостон».

Такое до замечательной «синей» команды не случалось ранее ни с кем в НХЛ.

Блюз по-русски: прогресс Тарасенко и Барбашева

Уже четвертый год подряд кто-то из российских хоккеистов поднимает над головой заветный Кубок Стэнли. В сезонах-2015/16 и 2016/17 это делал Евгений Малкин с «Питтсбургом». Год назад счастливчиками стали Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Сегодня на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне прошел триумф нападающих Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева. Как замечали болельщики, «Вован и Иван» последние полгода отыграли выше всяких похвал, в особенности хорошо показав себя в плей-офф. По итогам первой половины никто такого мнения не имел – Тарасенко хотели обменять в другой клуб, но хоккеист взялся за ум и стал одним из героев плей-офф. 11 шайб в заключительной части чемпионата, голевой пас в финальном матче – шикарный результат. И этого парня они хотели обменять?

После пятого матча серии с «Бостоном» Яна Тарасенко родила герою «Блюз» сына. «Моя жена родила на прошлой неделе, теперь это. Это лучшая неделя в моей жизни», – говорил Тарасенко после финала и не мог поверить в происходящее. Да и вряд ли кто-то смог бы на его месте.

Его соотечественник Иван Барбашев тоже был в шоке: в прошлом сезоне его ссылали в АХЛ, а весна-2019 принесла ему первый хет-трик в НХЛ, первую шайбу в плей-офф и первый Кубок Стэнли. Парню всего 23 года, а он уже достиг этой высоты и достиг абсолютно заслуженно.

Тарасенко и Барбашев стали 31-м и 32-м в списке россиян, кто стал обладателем одного из главных хоккейных трофеев мира. Владимир стал первым победителем Кубка Стэнли родом из Ярославля, Иван принес 13-е чемпионство Москве.

Если помните, Овечкин после финала спал в обнимку с Кубком Стэнли. Увидим ли мы такую фотографию от русских в «Блюзе»? Почему бы и нет.

Из грязи в князи: как из АХЛ подняться до главного трофея в карьере за один сезон

Сумасшедшей победе – сумасшедшие герои. За то, что «Сент-Луис» выстоял в заключительном матче сезона, нужно благодарить голкипера команды Джордана Биннингтона. Слышали о таком? Вряд ли. В прошлом сезоне этот парень играл за фарм-клуб «Бостона» в АХЛ. Этот сезон он начинал четвертым вратарем «Сент-Луиса», но получил шанс тогда, когда терять команде было уже нечего, – и вытащил команду на своих плечах в плей-офф.

В регулярном чемпионате статистика Биннингтона была более чем достойной: 5 сухих матчей из 30 проведенных в старте, 24 победы и 92,7% отраженных бросков в среднем.

Благодаря надежному вратарю в рамке вперед пошли и нападающие, начав более активно и виртуозно играть в атаке. Они знали, что могут идти за новыми свершениями, потому что их сзади страховал Биннингтон.

Поговорим и о других героях. Обладателем «Конн Смарт Трофи» и звания самого ценного игрока плей-офф стал форвард «Блюз» Райан О Райли. В раунде с «Виннипегом» он получил трещину в ребре, но продолжил играть на высочайшем уровне, забивал в финальной серии и внес огромный вклад в победу клуба в турнире.

Ничего у «Сент-Луиса» не получилось бы без тренера. На игровом уровне Крейг Беруби заслужил лишь репутацию грубого тафгая, ничего не добившись со своими клубами. Будучи тренером, Беруби начинал в «Филадельфии», но спустя пару сезонов покинул команду, не выведя ее в плей-офф. А вот с «Сент-Луисом» все получилось, причем при минимальных исходных результатах. Чтобы ужасные результаты не висели камнем на душе у игроков, тренер запретил им смотреть в таблицу, убрав ее из раздевалки – и это сработало.

У «Сент-Луиса» точно не было проблем с одним параметром – мотивацией. Даже проиграв дома шестой матч финальной серии игроки «Блюз» продолжали искренне верить в себя и в успех своей команды – его они и добились. Заслуга тренера в этом определенно есть, поскольку Беруби верил в своих подопечных, даже когда они болтались в самом низу таблицы.

Госпожа удача

Некоторым счастливчикам победа «Сент-Луиса» принесла еще и ощутимое денежное вознаграждение. Фанат «Сент-Луиса» Скотт Берри, оказавшийся в январе в Лас-Вегасе, решил не тратить четыреста долларов на развлечения в казино, а пощекотать себе нервы и заработать легкие деньги другим способом. Он поставил эти деньги на победу «Сент-Луиса» из родного Миссури, когда команда находилась на дне таблицы. Знакомые говорили ему, что он безумец, что ставка глупа, и в казино он мог бы выиграть больше, и Берри верил. «Никогда не знаешь, это хоккей», – говорил он. Теперь у фаната «Сент-Луиса» есть 100 тысяч долларов и отличные воспоминания о поездке в Лас-Вегас.

Посмотреть эту публикацию в Instagram A dream come true. #StanleyCup Публикация от NHL (@nhl) 12 Июн 2019 в 8:06 PDT

Такой получилась победа «блюзменов» в Кубке Стэнли – неожиданной для букмекеров, болельщиков и даже самих игроков. История «Сент-Луиса» учит нас одному – не сдаваться даже тогда, когда ты на самом дне. Что делать в следующем сезоне – другой вопрос, а пока празднуй, Миссури, празднуй «Сент-Луис». Пусть в твою честь сыграют мажорный блюз.