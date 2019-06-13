Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих предпочтениях в боксе.

В интервью, опубликованном на YouTube-канале ESPN MMA, спортсмен назвал имя лучшего тяжеловеса. «Считаю Тайсона Фьюри лучшим тяжеловесом современности, — заявил Нурмагомедов. — Как боксер он превосходит своих оппонентов». Спортсмен подчеркнул, что в данной весовой категории сейчас достаточно много хороших боксеров — например, Энтони Джошуа и Энди Руис.

При этом Нурмагомедов подверг критике политику боксерских промоушенов. По мнению россиянина, в боксе специально не сталкивают лучших, предлагая лидерам драться с «ноунеймами».

Напомним, следующий бой с участием Нурмагомедова состоится 7 сентября 2019 года в Абу-Даби. Соперником россиянина станет американец Дастин Порье.