Знаменитый рок-музыкант Оззи Осборн поддержал «Сент-Луис» перед заключительным матчем финала Кубка Стэнли.
На своей странице в «Твиттере» музыкант опубликовал фото в свитере «Сент-Луиса». «Let’s go», — написал Осборн.
Let’s Go @StLouisBlues!#StanleyCup pic.twitter.com/jQ8LH4CpOi
— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) June 12, 2019
Напомним, в финальной серии Кубка Стэнли «Сент-Луис» встречался с «Бостон Брюинз». Для выявления победителя потребовалось семь матчей: команда Тарасенко победила со счётом 4-3.
В решающем матче «Сент-Луис» выиграл со счётом 4:1, заброшенными шайбами отличились Райан О’Райли, Алекс Пьетранджело, Брейден Шенн и Зак Сенфорд. Тарасенко занёс себе в актив результативную передачу.
Другой российский хоккеист «Блюз» Иван Барбашев провел на льду 17 минут, но результативными действиями не отметился.