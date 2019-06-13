Знаменитый рок-музыкант Оззи Осборн поддержал «Сент-Луис» перед заключительным матчем финала Кубка Стэнли.

На своей странице в «Твиттере» музыкант опубликовал фото в свитере «Сент-Луиса». «Let’s go», — написал Осборн.

Напомним, в финальной серии Кубка Стэнли «Сент-Луис» встречался с «Бостон Брюинз». Для выявления победителя потребовалось семь матчей: команда Тарасенко победила со счётом 4-3.

В решающем матче «Сент-Луис» выиграл со счётом 4:1, заброшенными шайбами отличились Райан О’Райли, Алекс Пьетранджело, Брейден Шенн и Зак Сенфорд. Тарасенко занёс себе в актив результативную передачу.

Другой российский хоккеист «Блюз» Иван Барбашев провел на льду 17 минут, но результативными действиями не отметился.