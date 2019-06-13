Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух поделился мнением о том, как изменилась Евгения Медведева после перехода к Брайану Орсеру.

Авербух, который является постановщиком короткой программы Медведевой на новый сезон, сообщил, что фигуристка стала работать по-другому: теперь она часто сама добавляет некоторые нюансы. «У Жени очень красиво работает тело, где-то проявляется североамериканский стиль катания, — сказал Авербух в интервью для «Спорт уик-энда». — И все равно, даже при этом прыгать надо!».

Напомним, Евгения Медведева тренировалась в группе Этери Тутберидзе на протяжении одиннадцати лет, однако после Олимпийсих игр в Пхенчхане приняла решение переехать в Торонто, чтобы работать под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. В минувшем сезоне фигуристка завоевала бронзовую медаль чемпионата мира.