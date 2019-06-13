Российский футболист Павел Мамаев обратился к суду в ходе слушания по апелляции на приговор.

Мамаев заявил судье, что уже не хочет ничего просить, так как занимался этим на протяжении восьми месяцев. «Сейчас уже ничего просить не хочу, — сказал футболист. — Все происходящее — это позор». Подсудимый выразил уверенность в том, что по итогам заседания ничего не изменится. «Это очередное шоу», — заявил спортсмен.

Напомним, Кокорин и Мамаев являются фигурантами дела о двух драках в центре Москвы. Инцидент произошел 8 октября, с тех пор футболисты находятся под стражей. Также наказание отбывают младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий.

Мамаева и Протасовицкого приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, братья Кокорины получили по полтора года.