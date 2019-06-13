В Московском городском суде проходит слушание, на котором рассматривается жалоба на приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

На слушании уточняется, что Кокорин стал чемпионом России и «Зенит» ходатайствует о его возвращении в состав команды.

Ранее стало известно, что в суд приехали дети Павла Мамаева, однако в зал их не пустили из-за возраста. Дети не виделись с отцом с того момента, как он попал в СИЗО — то есть, с октября 2018 года.

Напомним, Кокорин и Мамаев являются фигурантами по делу о двух драках в центре Москвы, которые произошли 8 октября 2018 года. Потерпевшие Денис Пак, Виталий Соловчук и Сергей Гайсин на заседание суда не явились, выразив нежелание присутствовать на слушании.

Кокорин и его брат Кирилл приговорены к полутора годам лишения свободы с учетом срока, проведенного в СИЗО, Мамаеву дали год и пять месяцев.