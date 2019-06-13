Сборная России по волейболу встретится с командой Италии в матче розыгрыша Лиги наций-2019 среди женских команд. Игра будет проходить в рамках четвертого тура предварительного этапа турнира.

Прямую трансляцию встречи, которая состоится в Перудже на «Пала-Эванджелисти», можно посмотреть здесь.

Подопечные Вадима Панкова неудачно стартовали на турнире, одержав всего одну победу в матчах трёх туров. Россиянки оказались сильнее Китая, однако уступили Доминиканской республике, Бразилии, Германии, Турции, Японии, Сербии, Польше и Бельгии.

В четвертом туре их выступление стало складываться более успешно: россиянки выиграли два матча подряд — у сборных Южной Кореи и Болгарии.

Сегодняшняя встреча в 21:00 по московскому времени.