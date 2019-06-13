В переходе главного тренера «Челси» Маурицио Сарри в «Ювентус» вновь возникли проблемы. Руководство лондонского клуба отказывается отпускать футболиста без выплаты компенсации.

Как сообщает Daily Mail, лондонцы не одобрят переход Сарри до тех пор, пока в Турине не согласятся выполнить предложенные условия. Действующий контракт Сарри с «Челси», согласно которому его зарплата составляет 5 миллионов фунтов в год, рассчитан ещё на два года.

Ранее появилась информация о том, что Сарри возглавит «Ювентус» уже на этой неделе, причём согласится сделать это без получения компенсации. Туринцы в свою очередь не будут требовать от английского клуба 9 миллионов за аренду Гонсало Игуаина.

Под руководством Сарри «Челси» выиграл Лигу Европы и вышел в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.