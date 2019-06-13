Голкипер сборной Сан-Марино по футболу Элиа Бенедеттини обратился к российским фанатам после отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года.

В историях своего «Инстаграма» Бенедеттини оставил обращение, написанное на русском языке. Голкипер рассказал, что получил много сообщений от российских болельщиков. «Хочу сказать, что прочитал их всех и что вы тронули меня до глубины души», — написал футболист. Бенедеттини добавил, что постарается ответить всем. «Вы вошли в мое сердце», — сообщил вратарь.

Напомним, сборная России обыграла Сан-Марино с разгромным счётом 9:0. Для российской команды этот результат стал рекордным: ранее забить девять голов не удавалось ни разу. Ранее сообщалось, что вратарь Сан-Марино получил 4 тысячи сообщений со словами поддержки.