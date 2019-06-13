В Перудже на стадионе «Пала-Эванджелисти» стартовал волейбольный матч между сборными России и Италии. Игра проходит в рамках четвертого тура предварительного этапа Лиги наций среди женских команд.

Ранее подопечные Вадима Панкова одержали две победы подряд, обыграв сборные Южной Кореи и Болгарии. Однако до этого их выступление складывалось гораздо менее успешно: в девяти матчах россиянки потерпели восемь поражений.

В первом туре команда обыграла сборную Китая, однако уступила Доминиканской республике и Бразилии. Во втором и третьих турах россиянки не смогли одержать верх над Турцией, Германией, Японией, Сербией, Польшей и Бельгией.

В предварительном этапе Лиги наций принимают участие шестнадцать команд, они встречаются по принципу «каждая с каждой» по туровой системе.