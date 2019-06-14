Очередная игра финальной серии НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Торонто Рэпторс» стартовала в Окленде.

На данный момент со счетом 3-2 лидирует «Торонто». В последнем матче баскетболисты «Голден Стэйт» собрались и с перевесом всего в одно очко сократили разрыв.

Как обычно, помог «Голден Стэйту» Стфен Карри, набравший 31 очко и добавивший к этому 8 подборов и 7 голевых передач. Его партнер по задней линии Клей Томпсон настрелял 26 очков. У хозяев лучшим был нападающий Кавай Ленард — на его счету 26 очков, 12 подборов и шесть голевых передач.

«Голден Стэйту» придется плохо. В прошлом матче один из лидеров команды Кевин Дюрант порвал ахилл. Баскетболист уже перенес операцию, но на восстановление может уйти до 10 месяцев.