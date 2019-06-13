Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин прокомментировал высказывание Марии Ласицкене, потребовавшей отправить в отставку руководство организации.

По мнению Шляхтина, после своих слов Ласицкене может лишиться нейтрального статуса, который позволяет ей выступать на соревнованиях во время отстранения ВФЛА. «Завтра Маше могут предъявить, что она не сторонник изменения культуры в российской лёгкой атлетике, и отозвать нейтральный статус», — заявил Шляхтин, слова которого приводит сайт «Матч ТВ».

Напомним, Ласицкене заявила, что за последние 3,5 года много раз слышала обещания о том, что ВФЛА восстановят, однако это, по мнению спортсменки, лишь красивая обертка. «Всем этим людям кажется, что спортсмены ничего не видят, не понимают и вообще их дело прыгать и молчать», — написала легкоатлетка.