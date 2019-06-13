Российские гандболисты начинают борьбу за путевку на чемпионат Европы-2020. Прямая трансляция матча Россия — Италия доступна здесь. Игра начнется в 19:45 мск.

Игра состоится в городе Бусто-Арсицио. В первом круге 24 октября в Москве россияне обыграли итальянцев с разгромным счетом – 34:20.

Ранее тренерский штаб назвал «список 16» на игру. Подопечные Эдуарда Кокшарова на данный момент имеют пять очков в активе, располагаясь на втором месте седьмой отборочной группы. Соперник россиян — на третьем месте с четырьмя очками. В случае победы национальная сборная России по гандболу получает путевку на чемпионат Европы – 2020. Кроме того, победа станет еще одним шагом на пути к Олимпийским играм в Токио.

Отборочный цикл закончится 16 июня матчем со Словакией на «Сибур Арене». Встреча стартует в 19:00 мск.