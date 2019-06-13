Стало известно о том, что на протяжении трех лет с 2016 по 2018 год в Петербурге действовал так называемый «спортивный картель». Об этом сообщает управление федеральной антимонопольной службы по г. Санкт-Петербургу.

В течение этого времени пять различных компаний, такие, как «Адриатика МСК», «Олимпия», «Питер Экспо», «Спорт-Сервис» и «ПитерСнаб», а также ИП принимали участие в торгах на госзаказы по оказанию услуг по обеспечению проживания, питания участников соревнований, предоставления спортивного инвентаря. Благодаря сговору компании способствовали снижению конкуренции. Как сообщает УФАС, заказчиками являлись государственные бюджетные учреждения Санкт-Петербурга, Московской области и Краснодарского края. Организации участвовали в торгах с одинаковых IP-адресов, электронных почт.

Общая сумма контрактов, заключенных при сговоре, составляет около 11 миллионов рублей. Теперь согласно Закону о защите конкуренции организации оштрафуют: административное дело откроют совсем скоро.