Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинала турнира WTA в Хертогенбосхе (Нидерланды). Россиянка одержала победу над представительницей Бельгии Исалин Бонавентюр, которая вышла в основную сетку через квалификацию. Поединок закончился в двух сетах со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут, за это время Александрова девять раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Бонавентюр два эйса, восемь двойных ошибок и один брейк.

Следующей соперницей Александровой станет победительница поединка Полона Херцог (Словения) — Элисон Риске (США). Спортсменки поспорят за выход в полуфинал соревнований.

Напомним, действующей победительницей турнира в Хертогенбосхе является представительница Сербии Александра Крунич.