Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» Леонид Слуцкий рассказал о том, собирается ли он возвращаться в Российскую премьер-лигу на работу.

В интервью изданию «Спорт-Экспресс» Слуцкий заявил, что на данный момент такого варианта, из-за которого он готов разорвать свое соглашение с «Витессом«, нет. Специалист заявил, что намерен отработать контракт до конца, хотя из России предложения поступают.

«Пока эксперимент не завершен и мечта не умерла», — заявил Леонид Слуцкий, добавив, что его глобальная цель — построить карьеру футбольного тренера в Европе. «Если этого не получится, то тогда уже нужно будет взвешивать, оценивать, объективно понимать, какой ко мне есть интерес в России», — заключил специалист.

Напомним, с 2018 года Леонид Слуцкий является главным тренером «Витесса».