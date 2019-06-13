Бывший голкипер сборной Испании по футболу Икер Касильяс может объявить о завершении карьеры после перенесенного сердечного приступа.

Отмечается, что футболист может сделать заявление уже сегодня, 13 июня. Как сообщает португальская газета O Jogo, голкипер уже обсудил с руководством «Порту» сложившуюся ситуацию. Стороны пришли к выводу, что игрок закончит спортивную карьеру и приступит к работе в команде на руководящей должности.

Ранее стало известно, что заменить Касильяса в «Порту» может Джанлуиджи Буффон, покинувший «Пари Сен-Жермен». На данный момент Буффон находится в статусе свободного агента, поэтому может достаться «Порту» бесплатно.

Напомним, об уходе Буффона из состава «ПСЖ» стало известно 5 июня. Его соглашение с парижанами было рассчитано на один год.