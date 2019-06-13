Предпоследняя игра сборной России в рамках отбора на чемпионат Европы по гандболу 2020 года стартует в итальянском Бусто-Арсицио. Соперниками россиян стала сборная Италии, которую подопечные Эдуарда Кокшарова обыграли в октябре с разгромным счетом – 34:20.

Сборная России посещает Италию после десятилетнего перерыва. В марте 2009 года в Триесте наша команда в отборе Евро-2010 выиграла у хозяев – 34:23.

Если гандболисты России выиграют этот матч, то обеспечат себе путевку на Евро-2020.

Последняя игра отборочного цикла континентального первенства состоится 16 июня в Петербурге. Встречать в северной столице будут гандболистов из Словакии. Матч начнется в 19:00 мск.