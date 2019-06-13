Женская сборная России по стрельбе из классического лука отобралась на Олимпийски игры 2020 года, которые будут проходить в японском Токио.

За российскую команду выступили Инна Степанова, Елена Осипова и Ксения Перова. Спортсменки получили лицензию, дающую право на участие в Олимпиаде. На чемпионате мира в Нидерландах россиянки в 1/8 финала одержали победу над сборной Японии. Согласно правилам, путевку на Олимпиаду получают все команды, вышедшие в четвертьфинал мирового первенства.

Напомним, мужская сборная России выступила на чемпионате мира неудачно, покинув турнир на стадии первого раунда. Россияне проиграли команде Украины. Также не смогла отобраться на Олимпиаду и сборная России по стрельбе из блочного лука — с чемпионата мира вылетели как женская, так и мужская команды.