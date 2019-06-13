Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» Леонид Слуцкий рассказал о том, как оценивает нынешний сезон для своего клуба, а также об основных задачах в Арнеме. Слова Слуцкого приводит портал «Спорт-Экспресс».

По мнению Слуцкого, за сезон можно поставить «Витессу» твердую пятерку, поскольку клуб хорошо справился с чемпионатом и выступил в нем качественно, уступив только в плей-офф за Лигу Европы «Утрехту». «Даже «Манчестер Сити» или «Барселона» не справились с плей-офф в Лиге чемпионов», — заявил тренер, добавив, что плей-офф – это всегда история, что где что-то может пойти не так.

Помимо спортивных результатов Слуцкий выделяет для себя и другие успехи, например, развитие собственных игроков.

Напомним, за первый сезон в «Витессе» Леонид Слуцкий привел свою команду к пятому месту в чемпионате Голландии.