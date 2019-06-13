Стало известно, когда именно состоится переход французского нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в «Барселону». По информации корреспондента испанского издания Mundo Deportivo Мигеля Рико подписать контракт с игроком каталонский клуб сможет лишь в середине июля.

При отсутствии форс-мажоров Антуан Гризманн присоединится к «Барселоне» 14 июля, в этот день на его родине отмечается День Франции.

Сумма трансфера составит 120 миллионов евро — именно такой размер отступных прописан в текущем контракте Гризманна с «Атлетико».

Ранее СМИ сообщали, что футболисты «Барселоны» недовольны трансфером Гризманна, поскольку год назад француз невежливо повел себя с клубом, демонстративно отказав в специальном фильме, а спустя год поменял свое решение.