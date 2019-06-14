Бывший чемпион мира, британский боксёр Тайсон Фьюри не дал фанату спеть издевательскую песню.

На пресс-конференции с немцем Томом Шварцом один из фанат начал петь песню военных лет. Во время выступления Шварца он запел «Десять немецких взрывателей», однако Фьюри заткнул его. «Закрой свою пасть, или я сейчас размажу твою голову», — заявил Фьюри, после чего фанат уже не осмелился продолжить пение.

Песня «10 German Bombers» пользовалась популярностью среди детей во время Второй мировой войны. В 2017-м году футбольные фанаты из Англии исполнили песню перед товарищеским матчем против Германии, из-за чего многим болельщикам запретили посещать стадион.

Напомним, бой между Тайсоном Фьюри и Томом Шворцом будет проходить 15 июня в Лас-Вегасе.