Российские биатлонисты Максим Цветков и Екатерина Глазырина попали в резервный состав сборной России по биатлону на сезон-2019/20. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Также запасными сборной России по биатлону являются Ирина Старых, Татьяна Воронова, Юлия Дроздова, Анастасия Евюнина, Елизавета Каплина, Алина Клевцова, Анна Никулина, Максим Макаров, Вячеслав Малеев, Владимир Семаков, Семен Сучилов, Иван Томилов, Вадим Филимонов и Юрий Шопин.

По словам представителей Союза биатлонистов России, включение в резерв позволит биатлонистам рассчитывать на попадание на централизованную подготовку, если потребуется сделать замену.

Напомним, мужская сборная России сейчас находится на подготовке в Чайковском. Максим Цветков вместе с Алексеем Слеповым проводят самостоятельный сбор на базе «Кавголово» в Ленинградской области.